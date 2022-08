L’Ajuntament de Blanes ha recuperat la tradicional neteja del fons marí que s’efectua després del concurs internacional de focs d’artifici. L’acció va començar ahir sobre les deu del matí i a partir de les onze els submarinistes van tornar amb bosses plenes de deixalles perquè els voluntaris que hi havia a la platja separessin tot el que s’havien anat trobant. Els submarinistes han nedat pels entorns des d’on es feien els llançaments pirotècnics i han aprofitat per fer una prospecció de com està la zona. De fet, en aquesta neteja tan sols s’ha retirat un 10% de les deixalles que han caigut durant el certamen i es preveu que de cara al setembre es faci una nova campanya de neteja.