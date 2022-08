Música i cuina a Blanes, en el «Festival de Food Trucks»

Un concert de David Ros servirà per tancar un cap de setmana de música i cuina a Blanes amb «Festival de Food Trucks» que s’ha celebrat a la plaça dels Països Catalans. Avui, l’espai estarà obert fins a les vuit del vespre.

Els dos principals ingredients de l’esdeveniment, que des de divendres ha atret l’interès d’un gran nombre de visitants de Blanes i de fora, han estat les «Food Trucks» de diferents especialitats gastronòmiques , i la música amb concerts en directe. En l’aspecte culinari el repertori on triar era ampli; des d’empanades i hamburgueses fins a tapes i fusions de cuina sud-americana i asiàtica, passant pels clàssics entrepans i altres temptacions com ara creps i les clàssiques patates fregides presentades de mi maneres.

Pel que fa a les activitats complementàries, de caràcter lúdic, el festival es va encetar amb una animada actuació del grup «Alma de Boquerón», ahir va disposar d’actuacions de VHS (Vintage Hit Songs), música dels anys 80 i 90 amb un variat repertori de versions de coneguts cantants i grups de rock com ara The Police, Toto o Status Quo, entre d’altres, i avui David Ros, qui ja va venir a Blanes en un esdeveniment similar fa uns anys, oferirà un concert en directe per culminar amb el festival.

Com sol ser habitual en aquest tipus d’activitats, el públic adult amb ganes de gresca i de ballar es barrejava amb un ambient molt familiar, grups d’amics de totes les edats i parelles que volien passar una bona estona plegats.