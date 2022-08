El grup municipal de Ciutadans de Lloret de Mar va afirmar ahir que portarà al Govern municipal davant els tribunals si l’alcalde, Jaume Dulsat, no convoca el ple del mes d’agost. El regidor de Ciutadns, Miguel Ángel González, va afirmar que, segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM) «es necessita un acord plenari per no celebrar el ple d’agost i aquest no existeix». González també exposa que Dulsat no vol convocar el ple per «estalviar-se les preguntes de l’oposició i el públic».

Per la seva banda, l’alcalde de Lloret de Mar va confirmar que el pròxim 17 d’agost es durà a terme un ple extraordinari amb un únic punt: habilitar a l’alcalde a què durant l’agost no hi hagi ple. Segons Dulsat, «fa més de vint anys» que durant el mes d’agost no es realitza un ple al municipi selvatà i reitera que perquè aquest punt pugui aprovar-se es necessita «un acord de la majoria del ple». També afirma que membres de l’oposició «votaran a favor» d’aquest únic punt del ple extraordinari.