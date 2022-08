L’empresa gestora del complex esportiu de Santa Coloma de Farners, Sport Assistance 2000 S.L., que fa unes setmanes va entrar en concurs de creditors, va anunciar dilluns a l’Ajuntament la voluntat de trencar el contracte i avui mateix ha fet efectiu el tancament del recinte i l’acomiadament dels 26 treballadors de la plantilla. L’alcalde del municipi, Joan Martí, lamenta la decisió «unilateral i injustificada» de l’empresa i reitera la voluntat de l’Ajuntament de «trobar la fórmula de reobrir les instal·lacions tan ràpidament com es pugui» i continuar donant el servei als usuaris i abonats, amb el menor perjudici per als treballadors de l’empresa: «Dilluns vaig signar un decret recordant a l’empresa l’obligació de prestar el servei durant un màxim de 6 mesos. Ells no podien marxar així», subratlla el batlle. Martí afegeix que estudiaran si l’empresa ha actuat irregularment, ja que el passat dia 2 d’agost va cobrar la quota del servei al miler de socis que té a Santa Coloma: «Haurem de veure si aquesta actuació de cobrar les quotes per endavant per un servei que no prestarà. L’empresa concessionària ha fet un abús de la situació cobrant unes quotes per un servei quan ens havien anunciat que volien tancar».

L’alcalde tem que l’Ajuntament haurà d’indemnitzar a l’empresa per la inversió no amortitzada, un import que el consistori calcula que superarà els dos milions d’euros: «La llei de contractes del sector públic obliga les administracions a indemnitzar per les inversions no amortitzades. Els nostres càlculs és que l’import que ens poden reclamar és superior a dos milions, però abans s’ha de fer una quantificació al detall i per fer-ho, hem de fer un inventari realista de l’estat de les instal·lacions», exposa Martí. L’Ajuntament, que té les mans lligades fins a l’1 de setembre perquè el concurs de creditors es va acceptar el darrer dia hàbil de juliol, no es pot personar com a part jurídica fins al setembre i ha traslladat a mans d’advocats. Pel que fa al miler d’usuaris que haurien pagat la quota el passat 2 d’agost, tot i que no podran gaudir de la prestació del servei, Martí apunta que «entenc que haurien de reclamar el retorn de la quota o la devolució del rebut», conclou. La gestora de la piscina de Santa Coloma entra en concurs de creditors Contracte de 40 anys El desembre de 2007 l’Ajuntament va adjudicar el contracte de concessió d’obra pública de la piscina coberta i serveis complementaris municipals a Sport Assistance 2000, SL. El cost de l’obra es va finançar amb una aportació de l’Ajuntament per valor de 3,3 milions d’euros i la resta amb l’aportació de l’empresa.