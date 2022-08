L’Ajuntament de Vidreres gaudirà d’un nou espai cultural destinat al jovent del poble, segons va anunciar ahir el consistori en un comunicat. L’espai en qüestió és la finca Can Rosell, que ha estat cedida per part de la família Lluis Rieradevall amb l’objectiu d’ampliar els equipaments municipals culturals dedicats a la gent jove. A Can Rosell hi haurà espais d’assaig per a l’Escola de Música, una sala polivalent i una sala de concert. També hi haurà una sala cultural i d’arts plàstiques. Per a l’alcalde, Jordi Camps, «aquesta cessió és una fantàstica notícia que ens permet donar solució a una demanda històrica per les entitats musicals i culturals del poble. Ara ja disposaran d’un espai on poder assajar i fer-hi concerts».

Una vegada l’espai estigui recepcionat i sigui de l’Ajuntament es faran les millores pertinents per habilitar els bucs d’assaig i la sala d’arts plàstiques, i a continuació es prepararà la sala de concerts. Reivindicar el talent jove Amb aquest nou projecte l’Ajuntament vol reivindicar el talent juvenil i les capacitats i habilitats de les persones joves a través d’un programa d’impuls cultural que té per objectiu formar als joves i, a la vegada, transformar i impactar en l’entorn més proper, construir una societat més justa i sostenible, i enriquir i innovar en la societat a través d’activitats culturals.