L’Ajuntament d’Anglès col·locarà i renovarà a partir del setembre càmeres de videovigilància i alarmes en tots els edificis municipals, un projecte que s’ha adjudicat a l’empresa Securitas Seguridad España, SA, per un import de 75.875,22 euros amb IVA. Quatre càmeres es posaran a la zona de la comissaria de la policia, dues més a la zona esportiva -al davant i al darrere del pavelló- i una altra a la sala polivalent La Burés, amb l’objectiu «d’ampliar i reforçar la seguretat en els edificis del poble», explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Esteve Trias. A més, a tots els edificis es renoven els sistemes de seguretat i en el seu interior hi haurà tant aparells de fotografia com de vídeo, que es controlaran des d’una central d’alarmes i avisaran la policia en cas de disparar-se. Trias també afirma que es col·locaran dues càmeres lectores de matrícules a dues de les quatre entrades del poble (per la gasolinera i en direcció a Olot), i preveu col·locar-ne a les sortides de Santa Coloma i Osor de cara a l’any que ve, juntament amb quatre càmeres de seguretat ciutadana als mateixos punts.