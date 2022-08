La Policia Local de Blanes va detenir ahir al vespre un home per un presumpte cas de violència domèstica. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de vuit del vespre, quan un veí del domicili on vivia la víctima, situat al barri de Racó d’en Portes, va alertar la policia que un home picava molt fort la porta de l’habitatge de la víctima, i que l’amenaçava perquè li deixés entrar.

Una patrulla policial va dirigir-se al lloc dels fets, i llavors l’home va treure una navalla que duia a sobre i va amenaçar els policies. Abans que el poguessin reduir, va autolesionar-se amb l’arma blanca. Va ser atès pel SEM per ferides de caràcter lleu, i no va requerir ingrés hospitalari. Pel que fa a la víctima, va ser custodiada per la policia fins a la comissaria per presentar una denúncia. Abans de dirigir-se al domicili de la dona, també va provocar diversos estralls a retrovisors de vehicles.

Durant el segon trimestre de l’any s’han tramitat 460 demandes per violència masclista a Girona, una xifra que suposa cinc denúncies diàries. S’han arrestat 183 persones majors d’edat i els grups d’atenció a la víctima han atès 474 afectades. El balanç de casos ha pujat un 6,48% si es compara amb el mateix període de l’any passat.