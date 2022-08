L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha impulsat un ple extraordinari amb l’única finalitat de recordar l’article 81 del Reglament d’Ordenació Municipal (ROM) que regula la periodicitat dels plens i atorga potestat al batlle, si rep el suport, de suspendre plens. L’esmentada normativa especifica que «el Ple celebrarà sessions ordinàries, com a mínim, amb caràcter mensual, respectant en tot cas la periodicitat establerta mitjançant acord del propi Ple a l’inici del mandat, en el que s’establiran, a més, les dates i horari concret de celebració».

Malgrat això, des de l’oposició els edils de Ciutadans van denunciar fa dos dies que segons el ROM «es necessita un acord del plenari per no celebrar el ple d’agost i aquest acord no existeix, per tant s’ha de celebrar sí o sí». El ple per decidir sobre el futur dels plens serà el 17 d’agost.

La modificació

La proposta de l’equip de govern, que previsiblement s’aprovarà per majoria en un ple extraordinari convocat només per aquest motiu, preveu «habilitar a l’Alcalde per a que pugui suspendre, avançar o posposar la celebració de la sessió ordinària corresponents al mes d’agost d’enguany». L’escrit també contempla «habilitar a l’Alcalde per a que pugui posposar o avançar la celebració de qualsevol sessió ordinària de la present legislatura, sempre que es faci d’acord amb els requisits previstos».

Crítiques de l’oposició

El portaveu del PSC, Francisco Pastor, apunta que «els polítics estem per això»: «Em sembla que si tenim un ROM s’ha de complir. No entenc per quin motiu no hi hauria d’haver plens a l’agost».

El portaveu dels Comuns, Miguel Gracia, creu que es podria haver suspès el ple del mes d’agost si s’hagués aprovat en el darrer ple: «convoca un ple per suspendre un ple... És una mica estrany convocar un ple només per això».

Des de Ciutadans, l’edil Jordi Hernàndez, afegeix que «és ridícul» el fet de convocar un ple extraordinari en què no hi haurà torn de preguntes per fer un ple que només fa referència a la present legislatura: «Al final això impedeix que l’oposició faci la seva feina. No demanem res més que no passi a Blanes o Girona. El que fan és convocar un ple per no convocar plens. Serà extraordinari i no hi haurà rèpliques ni res. A més a més, el proper govern haurà de decidir què fa, perquè la modificació només apel·la a la legislatura actual».