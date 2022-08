L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva han instat els usuaris afectats pel tancament del complex esportiu del municipi a reclamar el retorn dels imports abonats abans de la clausura, sense previ avís, de l’empresa gestora del complex, Sport Assistance 2000 S.L.

La companyia, que l’any 2007 va guanyar la concessió d’obra i serveis, va entrar en concurs de creditors i fa dos dies va abaixar la persiana sense previ avís. A banda de l’acomiadament dels 26 treballadors que formaven part de la plantilla a Santa Coloma, l’Ajuntament estima que en el moment del tancament hi havia un miler de socis inscrits, i alguns d’ells fins i tot havien avançat pagaments de quotes. Per aquest motiu, l’Ajuntament i el Consell Comarcal han publicat un marc de reclamacions per tal que els usuaris puguin recuperar els diners invertits.

Des de l’administració indiquen als usuaris que, si han efectuat el pagament per avançat i no poden rebre el servei, en trobar-se les instal·lacions tancades, tenen dret a reclamar. En tractar-se d’un incompliment contractual, des de l’Oficina Comarcal de Consum recomanen que es recopili tota la documentació de què disposen, com el contracte o els comprovants de pagament.

Per reclamar el retorn del rebut, des de l’administració insisteixen en demanar l’anul·lació del recàrrec a través de l’entitat bancària o retornar el rebut.

Per als usuaris que hagin pagat amb targeta de dèbit o en efectiu, el cas es complica, ja que s’han d’adreçar a l’administrador concursal . En el moment que es publiqui la declaració al BOE, els afectats disposaran d’un mes per comunicar el crèdit al jutjat. Tant l’Ajuntament com el Consell Comarcal han posat a disposició dels usuaris tota la informació a través de les seves pàgines web.

Concurs de creditors

Tal com va anunciar l’Ajuntament, l’equipament romandrà tancat a l’espera de resoldre la situació concursal que previsiblement serà al setembre amb la represa del calendari lectiu judicial. Mentrestant, l’Ajuntament està realitzant un inventari del contingut que hi ha a les instal·lacions i ha posat el cas en mans d’advocats.