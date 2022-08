El regidor d’ERC Riudellots, Miquel Salvans, deixarà el càrrec. L’Ajuntament ha anunciat un ple extraordinari per al proper 29 d’agost per tal d’oficialitzar la renúncia. Segons va explicar ahir a Diari de Girona el mateix Salvans, la retirada es deu a motius laborals: «Marxo a treballar a fora de Catalunya i plego perquè estaré a 600 km». Salvans, que ha exercit de regidor per primera vegada en aquesta legislatura, explica que valora «positivament» la trajectòria d’aquests tres anys al municipi. «Al principi em vaig haver d’adaptar, però ara que començava a agafar la inèrcia bé», valora el regidor.

Fonts del partit apunten que el substitut de Salvans serà Jordi Nogué, tot i que la formació encara no ho ha confirmat.