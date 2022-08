Josefa Pérez, veïna de Molins de Rei que passa uns dies de vacances a Tossa de Mar, es posa crema solar mentre llença un retret a un submarinista que li ha passat molt a prop. Són a la Mar Menuda, la platja on conviuen banyistes i practicants de la immersió. Pérez hi ve cada dia i assegura que sempre que pot es posa lluny del lloc de pas dels submarinistes («el primer dia un gairebé em cau a sobre»), però que no sempre és possible. A prop seu, Miquel, un submarinista que ha contemplat l’escena apunta que «de maleducats n’hi ha totes bandes» i que «ens haurien de donar un premi perquè nosaltres acabem netejant el fons marí de la merda que la gent abandona a la sorra, i que molt sovint acaba al mar».

A banda del moviment de practicants de la immersió a la sorra, també hi ha banyistes que qüestionen la seva presència en l’espai on es pot nedar i alerten que a vegades també se situen enmig de les embarcacions fondejades al camp de boies. Això genera angoixa als usuaris de la platja per la sensació constant de perill que els hi provoca la por que es produeixi algun accident. Els banyistes expliquen que l’ajuntament ha pres mesures durant els darrers anys per regular l’accés dels submarinistes a la platja, asseguren que els ha adjudicat una zona on els centres poden aparcar les seves furgonetes i que també ha senyalitzat dos trams de la platja per on poden entrar i sortir de l’aigua. Però lamenten que això no ha evitat el constant pas de grups que entren i surten de l’aigua pel mig de la resta d’usuaris, ni tampoc ha evitat que molts submarinistes principiants es quedin per sota de les boies on amarren i desamarren les embarcacions.

A Tossa de Mar hi ha un total de 8 vuit centres d’immersió, els que mouen més submarinistes són Superdive i Àmfora. Els dos centres asseguren que no hi ha cap problema de convivència i assenyalen que ells tenen el seu tros de platja «uns escassos 4 metres on ens reunim tots els centres». «Tenim la zona més petita» concreta un responsable d’Àmfora. Aquest mateix centre també declara que els submarinistes es queden a la seva zona «de fet, hi ha més banyistes a la zona de submarinistes que al revés».

Des de l’ajuntament de Tossa asseguren que no s’ha fet cap denúncia formal ni que els hagin arribat queixes. Lamenta la situació i assegura que totes les parts implicades estarien a favor de parlar les coses i de buscar un punt intermedi. «Nosaltres ens guiem pel pla aprovat aquest 2022 per la Generalitat de Catalunya que diu que ha d’haver-hi una línia de rompent de 6 metres lliures i que s’ha de destinar el 50% de la platja per activitats privades i l’altre 50% per ús públic», diu l’alcalde de Tossa de Mar, Ramon Gascons. La necessitat d’establir quotes i limitar el nombre d’immersions a una quantitat diària que sigui assumible i que no generi tant d’impacte ha estat debatuda durant molt de temps i contemplada per l’ajuntament. «És una proposta que s’està treballant des de la Generalitat, l’ajuntament de Tossa de mar i la Federació de submarinisme de Catalunya» explica Gascons. Per tot el que suposa una mesura com aquesta, l’alcalde assegura que regular tot això és «problemàtic» «la platja és pública, amb quin dret li puc dir a algú que no faci submarinisme?» diu Gascons. De totes maneres l’alcalde també afirma que aquestes mesures no tenen res a veure amb les queixes. «Si abans que es posi en marxa la proposta, que no serà aquest any, hi ha algun problema a les nostres platges, s’atén a les persones i es busquen solucions» declara l’alcalde.