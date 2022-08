El proper 18 d’agost, la Fundació Amics de Joan Petit-Nens amb Càncer i l’Hotel Santa Marta, organitzen a Blanes la segona edició de la gala benèfica «Sopar d’Il·lusions» que tindrà lloc al restaurant SantaMar del conegut hotel situat arran de mar, a partir de les vuit del vespre. Després de l’èxit de la primera edició, que va tenir lloc el setembre del 2021, enguany s’ha decidit repetir l’experiència, que té per objectiu recaptar fons destinats a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron per continuar treballant en la investigació contra el càncer infantil.

A més de poder degustar les especialitats del restaurant SantaMar, encarregat del menú, es comptarà amb l’actuació musical del cantautor Ramon Mirabet.

A banda d’assistir al sopar benèfic, també s’ofereix la possibilitat de col·laborar a totes les persones que no puguin assistir-hi a través d’un compte corrent habilitat per a l’ocasió.

Aquesta iniciativa solidària es va posar en marxa l’any passat de la mà de la Fundació Amics Joan Petit. La fundació porta el nom d’un nen, en Joan, que tot i la seva lluita, no va sobreviure. En homenatge a tots aquests nens i nenes que estan lluitant o han lluitat contra aquesta malaltia, va néixer l’entitat que organitza activitats per recollir fons econòmics per a la investigació.