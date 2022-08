Els hotels, càmpings i apartaments de Blanes han omplert totes les places que tenien disponibles durant el pont del 15 d'agost. Les reserves a pocs dies del cap de setmana llarg ja auguraven aquesta situació amb xifres que es movien entre el 93 i el 96%, però durant el cap de setmana s'ha arribat al 100% en tots els establiments. Segons el consistori, feia molt de temps que el municipi no vivia una situació semblant en què els establiments havien de dir que no podien acceptar més clients perquè estaven plens. Aquestes bones dades d'ocupació venen acompanyades d'una primera quinzena d'agost molt satisfactòria pel sector turístic al municipi. Durant el primer cap de setmana d'agost els negocis es van quedar al 98% d'ocupació.

A mitjans de la setmana passada, des de l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Blanes van fer un sondeig entre tots els establiments d'allotjament turístic per saber les reserves que tenien per aquest cap de setmana. El 10 d'agost els hotels i apartaments assenyalaven que ja tenien un 96% de les places reservades i els càmpings afirmaven tenir-ne un 93%. Els clients d'última hora, però, han acabat d'omplir aquests forats que hi havia.