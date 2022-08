Blanes ha posat en marxa el programa VIOPET, de suport a víctimes de violència masclista amb animals de companyia. L'ajuntament ha signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de buscar alternatives d'acollida en aquells casos en què les víctimes han de marxar de casa seva. L'objectiu, segons informen en un comunicat, és dissenyar estratègies i protocols perquè el patiment pel benestar dels animals no suposi un fre a l'hora de posar fi als maltractaments: "Que no hagin de triar entre la seva seguretat personal i la del seu animal". El projecte compta amb una borsa de cases d'acollida que ofereixen allotjament gratis als animals mentre dura el procés de reinserció de la víctima.

El consistori ha signat el compromís amb la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, perquè es pugui dur a terme a Blanes el programa VIOPET. El servei d'atenció està adreçat a les víctimes de violència masclista amb animals de companyia al seu càrrec, i el programa l'han desenvolupat amb el suport de professionals de medicina, veterinària, educació canina i felina, treball social i forces i cossos de seguretat.

L'objectiu principal consisteix a intervenir de manera coordinada amb Acció Social, el SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones), Policia Local i altres serveis implicats en aquells casos de víctimes de violència masclista que tenen animals de companyia al seu càrrec. Es tracta que puguin abandonar les llars on pateixen els maltractaments, però sense estar condicionades per la incertesa de no saber què passarà amb el seu animal un cop hagin presentat la denúncia o marxin de casa seva.

Amb la signatura de l'acord de col·laboració, l'Ajuntament de Blanes té previst activar tot un seguit d'estratègies i protocols en cas que es detecti una víctima de violència que no tingui un lloc segur per allotjar al seu animal. El programa VIOPET disposa d'una borsa de cases d'acollida que ofereixen allotjament gratuït a l’animal mentre dura el procés de reinserció de la víctima.

Per això, s'activaran accions de difusió i recerca per nodrir aquest llistat amb cases d'acollida al territori. De moment, ja tenen el compromís de diverses entitats animalistes del municipi i poblacions del voltant perquè, en cas que sigui necessari actuar amb caràcter urgent, s'activi la recerca de persones voluntàries o refugis que es puguin fer càrrec de l'animal.

Qualsevol persona que vulgui adherir-se al programa VIOPET per oferir-se de manera voluntària a la borsa de cases d'acollida, ho pot fer a través de l’enllaç https://www.viopet.es/ En aquests casos, s'allotja l'animal temporalment a la casa d'acollida i s'estableix un règim de visites perquè la propietària el pugui anar a visitar i passejar-lo, mentre dura el seu procediment de reinserció. En cas que no es pugui disposar d'una casa d'acollida, l'Ajuntament de Blanes els derivarà a una residència d'animals.

L'ajuntament recull en un comunicat que, segons dades estadístiques, un 30% de les dones víctimes de violència de gènere tenen animals de companyia al seu càrrec. D'aquestes, un 86%, fruit de la seva situació, han explicat que els maltractaments que reben també acaben repercutint en el seu animal, i un 59% acaben per retardar la sortida del seu domicili per no trobar-li un allotjament alternatiu.