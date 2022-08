Diverses unitats de la Policia Local de Blanes i Bombers de la Generalitat van haver d’intervenir dimarts al migdia en un incident que no va provocar cap persona ferida. Es tractava del despreniment de diverses peces de la part superior de la façana d’un edifici situat al centre de la vila, més concretament a la Rambla Joaquim Ruyra, a tocar de la Plaça Solidaritat.

Un ciutadà va informar sobre la caiguda de diverses restes de la façana quan eren els volts de les tres del migdia de dimarts.

Durant prop d’una hora, fins poc abans de les quatre de la tarda, els vehicles que circulaven eren desviats de tornada per la Rambla Joaquim Ruyra Nord. Paral·lelament, la Policia Local va instal·lar tanques a la zona de la vorera on havien caigut les restes de l’edifici per impedir el pas de vianants. L’Ajuntament va agraïr a la «sort» que cap persona resultés malferida, ja que en el moment de la caiguda de les restes no circulava cap vianant per la vorera, perquè si així hagués estat, s’haguessin pogut produït ferides de consideració .