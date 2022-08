L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha finalitzat les obres a l’accés principal del municipi. Un element destacat són les fonts i les aigües i per això s’ha creat una gran font de rebuda on, a través d’un circuit tancat d’aigua, set raigs donen la benvinguda a les persones que arriben al municipi.

Aquesta obra s’ha realitzat, en concordança amb la marca turística, utilitzant la pedra característica de la zona i, de nit, s’il·lumina la font i les lletres grans d’acer que anuncien «Sant Hilari Sacalm».

Tot aquest espai s’ha enjardinat partint d’una proposta de l’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners i, just abans d’arreglar l’entrada, es van fer unes obres a tot l’eix principal . Es va arreglar l’asfaltatge de tot el tram, es van fer millores de seguretat viària amb passos elevats i, concretament a la zona d’entrada del poble, es van habilitar voreres i es va substituir el mur que hi havia per un de gabió de pedra.

L’Ajuntament, que no ha concretat el cost ni la durada de les obres, celebra l’adequació de l’entrada del municipi com a símbol dels atractius del poble. L’estrena de l’equipament coincideix amb la celebració de la Festa Major del municipi.