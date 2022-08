L’Ajuntament de Tossa de Mar instal·larà una càmera fora el cementiri, enfocant a l’entrada i la sortida d’aquest. La mesura respon als robatoris florals de nínxols que han denunciat alguns veïns del poble. Tot i que, segons apunta l’Ajuntament, en els darrers vuit anys hi ha hagut dues denúncies de la mateixa persona. Això sí, el consistori creu que hi ha altres veïns afectats que no saben com presentar queixes.

Per poder facilitar els tràmits de denúncia l’alcalde exposa que hi haurà una persona a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que s’encarregarà de transformar en reclamació escrita les queixes i denuncies de gent gran del municipi, «amb aquests registres sabrem si estem sent afectius o no», apunta. Per altra banda, l’Àrea de Medi Ambient tindrà un paper important en aquesta millora. Una persona de la brigada anirà dos dies a la setmana al cementiri, de les onze a dos quarts de tres del migdia; un matí aleatori, i el divendres com a dia fix, per ajudar a totes aquelles persones que tinguin dificultats per netejar i decorar els nínxols, assenyala l’alcalde. En cas de no tenir feina, destinarà el matí a conservar el cementiri.

A més, la Policia Local s’encarregarà d’obrir i tancar el cementiri per ajudar que aquest es mantingui cuidat, ja que segons Gascons, «és un lloc molt maco de visitar».

La figura de l’enterramorts

Ramon Gascons assegura que se’ls hi va demanar la recuperació d’una antiga figura dels cementiris, com és la de l’enterramorts, la figura que tradicionalment era l’encarregada d’enterrar els morts i alhora tenia cura del cementiri. «Però per cobrir això es necessitarien més de dues persones; ho hem organitzat d’aquesta manera que és com podem fer-ho, no podem suportar més de dues persones treballant, ja que la persona escollida haurà de compaginar aquesta feina amb les tasques de la brigada», afirma l’alcalde del poble.

El cementiri de Tossa de Mar està ubicat a menys de dos minuts de l’Ajuntament, de fet, l’equipament se situa darrere del consistori.