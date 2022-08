Els centres d’atenció primària de Lloret de Mar i Calella, gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, posen en marxa l’Escola de Salut del Maresme i la Selva, amb la col·laboració dels Ajuntaments de Calella i Lloret de Mar. Es tracta d’un espai de trobada adreçat a persones majors de 60 anys per promoure bons hàbits i per aprendre a conèixer i millorar la salut física i mental. Els sanitaris apunten que cada cop hi ha més gent gran que viu sola o amb una limitada xarxa social, tal com ha quedat retratat durant la pandèmia de la covid-19, on hi ha hagut multitud de persones grans que han vist accentuada la seva soledat. La manca de les relacions o fins i tot el trencament de les xarxes socials a mesura que la gent es va fent gran provoquen un impacte negatiu a la seva salut.

El projecte forma part del programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva on participen diferents professionals dels centres d’atenció primària. Consisteix en un seguit d’activitats un dia a la setmana. Les persones participants podran fer dinàmiques que reforcin la seva autonomia. Activitats ben diverses amb temàtiques relacionades amb l’àmbit de la salut, l’envelliment actiu, les relacions socials o, fins i tot, la seguretat ciutadana. Activitats planificades En total es faran 14 sessions i tallers per promoure bons hàbits entre la gent gran i aprendre a conèixer i millorar la salut física i mental. Algun exemple de les activitats són l’envelliment saludable: cos i ànima, fer un àlbum de records, un taller de nutrició, un espai de relació social i suport emocional, sortides saludables, la pell a partir dels 60, un taller de memòria, com vivim la sexualitat o bé salut emocional i cos. En aquesta primera edició, s’han obert inscripcions a dos municipis; Calella i Lloret de Mar. Per tal de poder fer una atenció personalitzada i de qualitat, els grups seran reduïts i tancats. Els usuaris de Lloret de Mar es trobaràn a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal. Està previst que en els pròxims mesos aquest programa s’estengui a altres centres d’atenció primària de la Corporació. Inscripcions per a l’activitat El període d’inscripcions ja està obert. Les persones interessades, poden dipositar la butlleta d’inscripció a les bústies dels centres d’atenció primària de Lloret i Calella. Les butlletes es podran trobar als centres d’atenció primària, així com a la biblioteca municipal, als serveis socials del municipi, casal d’avis o al centre cívic de Lloret de Mar. Aquest projecte s’ha iniciat perquè cada cop hi ha més gent gran que viu sola o amb una limitada xarxa social. La manca de les relacions o fins i tot el trencament de les xarxes socials a mesura que la gent es va fent gran provoquen un impacte negatiu a la seva salut.