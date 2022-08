A la Cala Sant Francesc de Blanes, des de fa tres estius, es fa snorkel perquè la ciutadania tingui l’oportunitat d’apropar-se al fons marí i a la diversitat vegetal que hi ha en aquesta zona.

El propòsit que té l’Associació Mediambiental Xatrac és donar a conèixer diverses curiositats sobre el món vegetal, segons apunta la coordinadora d’activitats de l’entitat, Carol Rodríguez. Segons indica, submergint-se en el mar s’aconsegueix estimar-lo i, sobretot, protegir la natura a mesura que es pren consciència que hi viuen molts organismes.

«Snorkel» botànic

L’activitat s’inicia quan els biòlegs de Xatrac exposen una breu explicació de tots els vegetals i els animals que es poden observar dins de l’aigua, ja que el seu objectiu és ensenyar les tres algues principals, explica Rodríguez. Les algues verdes es troben a la superfície perquè els agrada la llum, a més de les pertorbacions naturals o les causades per l’ésser humà. Les algues vermelles es localitzen en les profunditats, i les algues brunes, d’estructura més desenvolupada, són indicadores de bona qualitat d’aigua.

Rodríguez és conscient que l’atractiu més fort són els animals, i és per això que durant la ruta marítima també es poden veure peixos com l’oblada, la variada, el pop, la salpa, les garotes o el fadrí. Aquest últim és curiós, assenyala la coordinadora d’activitats de Xatrac, ja que quan neix totes són femelles i no és fins que es fa més gran que alguns exemplars esdevenen mascles. Es distingeixen perquè les femelles són acolorides i els mascles són verds.

Plataforma científica Minka

Els participants, un cop finalitzen el taller, es mostren sorpreses per tot el que han vist i, asseguren que «si vaig sol, jo això no ho veig i no m’hi fixo». És per aquesta raó que Xatrac ha col·laborat amb el projecte BioMARató, de l’Institut de Ciències del Mar (ICM). Aquest projecte forma part de la plataforma Minka, una plataforma científica on actualment es troben fotos d’espècies de diversos organismes, segons indica el responsable del grup de recerca del projecte, Jaume Piera. Per això, indican a les persones interessades del taller que poden fer-se un compte a la plataforma on podran penjar les fotografies que han pogut fer durant la visita al mar. Aquesta iniciativa es planteja com una mena de joc, ja que no fa falta conèixer l’espècie per penjar fotos. Des del projecte BioMARató expliquen que «estem promocionant l’observació, que la gent no tingui por a mostrar tot el que han vist». «Necessitem molts ulls, busquem que hi hagi un ull a cada cala, i això ens donaria molta informació», indiquen. Així, aquesta eina ajuda a la investigació del fons marí, a descobrir i donar a conèixer espècies que els investigadors no sabien que hi eren en aquesta zona.

Origen de l’activitat marina

El Jardí Botànic Marimurtra, i, per tant, la Fundació Carl Faust, juntament amb l’organització de Lloret de Mar, Xatrac, van decidir idear la iniciativa encarada al tema de la botànica, afirma la responsable de comunicació del Jardí Botànic, Jaissa Obré. Després de pensar-hi, es va considerar que practicant snorkel era la manera més idònia per portar a terme aquest taller.