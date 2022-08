La nova dessalinitzadora de Blanes no estarà en ple rendiment fins l’any 2027

Que Catalunya haurà d’assumir més sequeres com la que està vivint, i probablement més intenses, és un fet que no se li escapa a ningú. Ho porten avisant els experts: això era el canvi climàtic. També ho assumeixen des de la Generalitat. Quines mesures es poden aprovar per garantir el consum d’aigua en els pròxims anys? Una de les claus resideix en les dessalinitzadores. A la província de Girona n’hi ha una, concretament, la de la Tordera, a Blanes. Actualment té la capacitat de convertir 20 hectòmetres cúbics d’aigua del mar en aigua potable. És molt útil per garantir l’abastiment d’aigua potable a la Costa Brava i les comarques de Girona en època estival, quan el consum d’aigua creix exponencialment per la invasió turística. El nou Pla de Gestió de l’Aigua (2022-2027) preveu fer una nova ampliació, crear una nova planta, ITAM Tordera 2, perquè tingui la mateixa capacitat de la de el Prat de Llobregat. És a dir, que podria arribar a produir, si aquestes obres es portessin a terme, 80 hectòmetres cúbics d’aigua potable a l’any.

L’obra està calculada en 190 milions d’euros, dels quals l’Agència Catalana d’Aigua (ACA) finançarà 142,5 milions, i altres institucions que el document no detalla, aportarien 47,5 milions. De moment, per fer aquesta obra, ja estan reservats els terrenys on hauria d’anar la planta. «Estem parlant d’una instal·lació molt complexa, que sol tardar diversos anys a construir-se i poder utilitzar-se», diuen fonts de l’ACA, que situen en el 2027 l’any en el qual aquesta planta podria estar en ple rendiment.

El cas del Prat del Llobregat

Ho va avisar el gerent de l’Ens d’Abastiment d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) a El Periódico, del mateix grup que Diari de Girona. «És evident que, veient l’evolució i la situació de l’emergència climàtica, necessitem més dessalinitzadores a Catalunya», va dir José Miguel Diéguez des de la dessalinitzadora de el Prat de Llobregat, la capacitat de la qual ja està en el 90% a causa de la sequera. Gràcies a aquesta planta, que pot generar 60 hectòmetres cúbics anuals d’aigua potable, l’àrea metropolitana de Barcelona pot obrir l’aixeta, de moment. La crisi econòmica i les polítiques de retallades van impedir que les inversions dels plans de gestió de l’aigua anteriors es complissin completament: més del 65% del pressupost previst no es va executar. És el que diu el tercer Pla de Gestió de l’Aigua (2022-2027) que prepara el Govern, encara està en processos d’al·legacions. Preveu fer una nova dessalinitzadora a Blanes, però fonts de l’Executiu creuen que no estarà llesta fins al 2027. Mentrestant, ACA confia en triplicar l’ús de l’aigua residual per a l’agricultura o usos industrials.

Tot i que l’escassetat de l’aigua en els pantans, rius i aqüífers d’enguany ha sigut la mai vista, el Govern no ha hagut de recórrer a la compra d’aigua d’altres llocs, com va ocórrer en el 2008. La planta de salinitzada de El Prat, posada en marxa en el 2012, ha permès que quasi no s’hagin aplicat restriccions. Però la crisi econòmica del 2008 i les polítiques de retallades van deixar en un calaix moltes de les mesures planificades des de la gran sequera a Catalunya. Ho diu el mateix Pla de Gestió de l’Aigua de 2022 a 2027, en el seu apartat dedicat a sequeres i abastiment d’aigua, que calcula que, com a molt, s’ha invertit el 35% del que proposava el pla anterior, el de 2016 a 2022.

El cas de Foix, oblidat

Un altre cas a part és el projecte de la dessalinitzadora en el sistema del Foix, molt probablement entre els pobles de Cubelles o Cunit. Es tracta d’un projecte molt més modest, amb capacitat de 20 hectòmetres cúbics l’any, pensat per a solucionar futures crisis en la zona sud de les comarques de Barcelona o de Tarragona, una cosa que aquest estiu a succeït. Tot i això, el projecte està molt més endarrerit: ni tan sols consta en el esborrany del pla de l’aigua per als pròxims cinc anys. «Potser per al 2020», diuen fonts de l’Executiu. Segons diversos càlculs, seria necessària una injecció de 15 milions d’euros, dels quals, 11,2 assumiria l’ACA.

Vist que el pla de dessalinitzadores va per a llarg, l’estratègia de l’ACA, més a curt termini, treballa pensant en les aigües residuals. La idea és netejar l’aigua que descarten les depuradores, no per al consum de la boca però sí per a altres usos, com l’agricultura, el reg de jardins, neteja de carrers o la indústria. Actualment, les diferents depuradores aconsegueixen rescatar entre 35 o 40 hectòmetres cúbics l’any d’aquesta manera. «Amb les inversions que estan plantejant, la idea seria arribar fins als 100 hectòmetres cúbics», expliquen a El Periòdico fonts de l’ACA. Precisament, aquestes mesures s’inclouen en el Pla de Gestió de l’Aigua (2022-2027) ja estaven incloses en els plans anteriors (2016-2021 i 2009-2015). «Encara no s’han assolit els nivells d’aprofitament de l’última sequera de 2007-2008. I el pes de la crisi econòmica s’ha estès en la planificació, amb un impuls inversor mínim en nous projectes de reutilització», diu l’esborrany del nou pla d’aigües sobre aquest tema. «Un dels objectius d’aquest pla implica recuperar l’impuls en aquest camp, que deu ser estratègic a curt i mitjà termini», segueix el text.