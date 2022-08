La Policia Nacional desarticula a Lloret de Mar una banda composta per membres d'una mateixa família i de tipus itinerant dedicada a estafar amb el mètode del "Rip Deal”. Els arrestats són quatre homes i una dona, tots pertanyen al mateix nucli familiar.

La investigació del CNP va començar per una denúncia per una estafa de criptomoneda a Madrid.

Els cinc detinguts simulaven ser grans empresaris per captar les víctimes interessades a vendre béns immobles o objectes fa valor -joies, pedres precioses o rellotges- i a qui lliuraven diners falsos

Quan tenien seleccionada la víctima, tal com estableix aquest tipus d'estafa, li oferien una quantitat superior de diners, amb la condició que accedís a canviar-los paper moneda d'elevat valor per un altre de més petit. Els delinqüents, segons el CNP, lliuraven els diners en un lloc públic perquè la víctima no pogués fer comprovacions i li lliuraven facsímils o simplement papers retallats, a excepció d'una petita quantitat que utilitzen per enganyar la víctima durant la transacció.

La Policia Nacional ha desarticulat la banda a Lloret, ha realitzat quatre escorcolls i ha intervingut onze rellotges d'alta gamma valorats en més de 230.000 euros i joies.

La investigació es va iniciar arran d'una denúncia recollida al maig a una comissaria de districte de Madrid per una estafa de criptomoneda. Segons el relat, la víctima havia publicat un anunci per a la venda d'un pis i, quan els autors van contactar amb l'autor de l'anunci, li van oferir un benefici extra mitjançant un negoci de canvi de bitcoin a diners en efectiu.

El negoci es va dur a terme però els diners entregats pels estafadors van resultar ser bitllets fraudulents. La víctima no va poder observar amb deteniment l'originalitat del paper moneda en fer-se la transacció en un espai públic.

Empresaris de fora

Després de mesos d'investigacions, els agents van poder conèixer amb detall el modus operandi, l'estructura i el funcionament del grup criminal d'origen ítalo-croat. Els membres d'aquesta organització es feien passar per empresaris d'alt standing en algun país estranger i enganyaven la víctima per fer una transacció –compra d'un immoble de luxe, rellotges d'alta gamma, articles d'or o pedres precioses en grans quantitats -.

Durant el negoci pactaven elevar el preu de mercat, amb la condició que el venedor accedís a canviar-los paper moneda d'elevat valor per un altre de més petit, al·legant que al seu país és difícil fer aquesta gestió. Els bitllets que els estafadors donaven a les víctimes eren facsímils o simplement retallades de paper, a excepció d'una petita quantitat que utilitzaven per enganyar durant la transacció.

Els investigadors van comprovar que tots els membres del grup, pertanyents al mateix nucli familiar, vivien a Lloret del Mar. Entre aquests s'intercanviaven vehicles i mercaderies i viatjaven junts per tot Europa per cometre els fets delictius.

Alta mobilitat

Els agents van constatar que es tractava d'un grup de caràcter itinerant, establert a la província de Girona, que cometia els il·lícits al llarg de tota la geografia espanyola i altres països de la Unió Europea.

Després d'analitzar tota la informació recopilada, els investigadors van dur a terme el dispositiu operatiu i van detenir cinc membres del clan a Lloret del Mar. Allà es van dur a terme quatre registres en què es van trobar, amagats en un sostre fals, 11 rellotges d'alta gamma valorats en més de 230.000 euros. A més, van ser intervingudes gran quantitat de joies, diners en efectiu i un justificant de moviment de moneda virtual.