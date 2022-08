Els regidors de Blanes en Comú Podem han demanat a l'alcalde de Blanes que rectifiqui després de posar en dubte la gestió de l'exregidora d'Urbanisme, Rosa Aladern. Aquesta "pèrdua de confiança" de l'alcalde va ser la que va portar a Àngel Canosa a signar el decret de destitució i posteriorment els comuns van decidir trencar el govern local de coalició. Ara, després de llegir les investigacions internes que va encarregar l'alcalde, asseguren que no hi ha cap punt en què posin en dubte la gestió d'Aladern i demanen una rectificació pública. Els comuns asseguren que en cap moment es pressuposa tracte de favor, ànim de lucre, administració deslleial o mala voluntat.

Els regidors de Blanes en Comú Podem reafirmen que la destitució de l'exregidora d'Urbanisme del govern local forma part d'una estratègia de desgast de cara a les eleccions municipals del 2023. Consideren que el resultat de les investigacions internes a l'exregidora afirmen que no hi ha cap dubte sobre la gestió de Rosa Aladern al capdavant d'Urbanisme en els últims tres anys i, per tant, era tan sols una estratègia electoral.

Per aquest motiu, els comuns demanen a l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, que rectifiqui públicament sobre les insinuacions i acusacions que ha fet sobre l'exregidora d'Urbanisme.