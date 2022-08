L’Ajuntament de Lloret renovarà les butaques de la graderia superior del teatre municipal. Els treballs, que tenen un cost total de 47.893,95 euros, van ser aprovats per Junta de Govern Local. Les obres, segons consta en la memòria del projecte, tindran una durada màxima de tres setmanes. L’obra es classifica com a obres ordinàries de reforma, per tractar-se d’obres amb l’objecte de renovar l’equipament del teatre però també de redistribuir-lo per tal de millorar l’oferta de places. Gràcies als treballs de substitució, s’ampliarà la capacitat del teatre, ja que es guanyarà un seient per filera. Tanmateix s’instal·laran noves butaques a la zona central amb reposabraç.

L’edifici El Teatre de Lloret de Mar, ubicat a la Plaça Germinal Ros, és una de les institucions culturals de referència al municipi. Inaugurat l’any 2011, va néixer amb l’objectiu bàsic de consolidar una oferta teatral d’alta qualitat tant en el municipi com en el seu entorn. Fins ara, l’espai comptava amb un gran escenari, de 270 metres quadrats, i un aforament de 370 espectadors. La meitat de les butaques són retràctils, és a dir, es poden plegar si convé. El teatre es complementa amb tres sales d’assaig.