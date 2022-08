El municipi costaner de Tossa de Mar es prepara per acollir una nova edició del concurs de pintura ràpida, que se celebrarà el proper diumenge 28 d’agost. Enguany l’activitat, que aplega centenars de pintors d’arreu del territori, arriba a la 64a edició. L’Ajuntament ha comunicat que hi ha diverses categories a les quals els participants es poden acollir. El primer premi, entregat pel consistori tossenc, està dotat amb 2.500 euros, mentre que el segon premi, atorgat per la Diputació de Girona, està dotat amb 2.000 euros més. L’edició d’enguany també compta amb categories infantils i juvenils per animar als més menuts a participar d’aquesta activitat.