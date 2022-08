L’Ajuntament de Vidreres ha anunciat que invertirà 100.000 euros a asfaltar diversos punts del municipi. «Amb l’objectiu de millorar la circulació en diferents punts, s’ha licitat la millora d’asfaltatges per un valor de 100.000 euros i que ajudarà a reparar alguns punts malmesos de la xarxa viària», exposen en un comunicat. Des del consistori subratllen que de moment s’arreglaran parcialment les zones afectades, és a dir, no s’asfaltaran de nou els carrers, però sí que s’arreglaran els desperfectes. En el cas dels punts més malmesos sí que es procedirà a fer un asfaltatge complet de la via. Les tasques es portaran a terme a diferents barris del municipi com són Aiguaviva, el nucli urbà, Terrafortuna, La Goba, mas Flassià, Els Salzes i al barri de la Pau, entre d’altres. L’administració local ha subratllat que aquesta representa la primera fase, de cara a l’any vinent l’objectiu es acomplir tasques d’asfaltatge majors.