L’acord entre l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Universitat de Girona (UdG) i la Fundació Climent Guitart per la creació de la càtedra de turisme ja té llum verda. Les tres parts van signar el conveni de col·laboració a mitjans de juliol, que precisa que la iniciativa s’allargarà quatre anys, fins al 2025, i tindrà un pressupost anual de 15.000 euros que assumiran entre el consistori (5.000 euros), la Fundació (6.000 euros) i la UdG (4.000 euros). L’objectiu de la càtedra, és potenciar l’orientació, innovació i competitivitat al turisme de costa per reivindicar la transferència de coneixement tant en l’àmbit nacional com internacional, per orientar les estratègies de futur al sector, innovar a partir de la investigació aplicada i d’aquesta manera oferir línies de millora de la competitivitat al sector. La seu de la càtedra s’ubicarà dins les instal·lacions de la fundació, a Lloret de Mar. El conveni preveu una opció de pròrroga de 4 anys més.