L’empresa consultora ABM, especialista en enginyeria de l’aigua i territori, ha dut a terme un estudi per al pla especial urbanístic per al càmping Can Martí de Tossa de Mar, amb l’objectiu d’adequar-lo a la normativa vigent i reordenar les instal·lacions i els usos turístics que es desenvolupen a la zona del càmping. L’estudi, encarregat per la propietària dels terrenys on s’asseuen les estructures, és un primer pas per complir amb la normativa que regula aquest tipus d’activitat i que d’ençà del 2016, amb els nous criteris per reordenar el territori, ha esdevingut més restrictiva.

El càmping se situa a l’extrem nord del nucli urbà de Tossa de Mar, just al costat de la riera de Tossa. Aquesta primera proposta, doncs, inclou la informació de l’Ajuntament de Tossa de Mar en termes d’inundabilitat del càmping, que va ser elaborada el 2008 per la mateixa empresa ABM. Aleshores, es va estudiar el comportament hidràulic de la Riera de Tossa amb la finalitat d’avaluar el risc d’una inundació existent sobre els terrenys del voltant i la compatibilitat amb els usos del sòl, amb els requisits de l’Agència Catalana de l’Aigua. Amb els anys, la legislació que regia el càmping des dels seus inicis, l’any 1981, ha anat quedant endarrerida i el que es busca amb aquest nou pla és iniciar els tràmits per obtenir una llicència adequada a les necessitats i legislació actual. Es contemplen, doncs, tres alternatives per fer una millora i actualització d’algunes zones d’acampada que es troben en risc d’inundació, a la part plana del càmping. També té en compte que la finca, en les pràcticament 10 hectàrees -94.709 metres quadrats- de superfície que ocupa, té una part inclosa a l’espai PEIN i Xarxa Natura 2.000, corresponent al Massís de Cadiretes. La primera solució proposada, la zero, suposa no realitzar cap mena d’actuació i manté la situació actual de càmping, ocupant l’espai Xarxa Natura 2.000 i mantenint les 657 unitats d’acampada. La segona alternativa, la u, redueix la superfície del càmping a 87.055 metres quadrats, exclou els terrenys del Massís i disminueixen les unitats d’acampada a 500. L’última, l’alternativa 2, manté les unitats d’acampada amb una reordenació a l’interior del càmping, ja que redueix l’àmbit del càmping també al voltant de 87 mil metres quadrats. De moment, el projecte està en tràmits urbanístics i «encara li queda molt recorregut», explica Ricard Ruiz, enginyer d’ABM que he participat en els treballs del càmping Sant Martí de Tossa de Mar. L’alcalde de Tossa de Mar, Ramon Gascons, assenyala que la proposta serà enviada a «tots els òrgans i cadascú en farà la seva valoració». Una vegada tothom hi estigui d’acord, es passarà la proposta provisional i s’enviarà als departaments per, en un futur, tirar-la endavant, si així ho vol la propietària i el càmping.