La formació de Lloret En Comú proposa instal·lar mòduls prefabricats perquè els paradistes del Mercat Municipal puguin seguir amb la seva activitat mentre durin les obres de l’equipament. El grup municipal a l’oposició considera que s’ha de donar una solució a totes les famílies que es veuran afectades per aquestes remodelacions.

En aquest sentit, consideren que una bona alternativa seria la instal·lació de mòduls prefabricats a la part posterior del Pavelló Municipal d’Esports. Segons Stella González, regidora de Lloret En Comú, ningú ha traslladat cap solució als paradistes i aquests han vist amb bons ulls la proposta dels comuns, perquè el lloc escollit no s’allunya de la seva zona actual i, a més, és proper a diversos barris. D’altra banda, Lloret En Comú també considera que els actuals paradistes han de tenir avantatges en el concurs de les noves parades. De moment, segons apunten des del grup municipal, hi ha un avantprojecte però no hi ha una data clara per a l’inici de les obres.

Els comuns alerten, a través d’un comunicat, que si no hi ha una solució, diverses famílies quedaran sense feina: «Davant la voluntat per part de l’equip de govern d’enfonsar el Mercat Municipal i els seus paradistes, nosaltres tenim aquesta proposta. N’hi poden haver de millors? Estem oberts a escoltar-les. Però el que és vital és salvar el futur del mercat i els seus paradistes», exposen en un comunicat.

L’Ajuntament de Lloret de Mar reformarà de forma integral el Mercat Municipal. L’actuació s’ha pressupostat en 2.567.265 euros, uns fons que provenen dels prop de set milions dels Next Generation que Europa ha concedit a Lloret de Mar aquest 2022. Està previst que les obres comencin l’any que ve i s’allarguin dos anys.