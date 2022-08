Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes, juntament amb la Policia Local del mateix municipi, van detenir el dia 21 d'agost un home de 18 anys i van denunciar tres homes més d'entre 18 i 24 anys, i dos menors d'edat com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. El mateix 21 d'agost, pels volts de les quatre de la matinada els agents van tenir coneixement que un home acabava de ser víctima d'un robatori amb violència i intimidació a l'Avinguda Catalunya de la mateixa localitat.

Agents de la Policia Local van localitzar la víctima, que va explicar als agents que havia patit un robatori violent per part d'un grup de nois i que li havien sostret el telèfon mòbil. Poc després els policies van detectar un grup de joves que coincidien amb la descripció facilitada pel denunciant i una testimoni que van identificar.

Durant l'escorcoll als integrants del grup, es va trobar el telèfon de la víctima a un dels membres, per aquest motiu aquest noi va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. La resta van quedar com a investigats per tal de determinar el grau de participació en els fets.

El detingut va passar el dia 21 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Els altres investigats majors van quedar citats per comparèixer davant el jutge instructor i els menors d'edat davant de Fiscalia de Menors de Girona.