«Estem aquí perquè a partir de l’1 d’agost vaig deixar de ser regidora. No s’ha fet res malament i no tinc res a amagar». Així va començar ahir Rosa Aladern (Blanes En Comú-Podem), exregidora d’Urbanisme, l’acte públic de defensa després de ser destituïda per l’alcalde, Àngel Canosa (ERC), a principis de mes. Sota l’acusació que «podria haver comès presumptes irregularitats», el batlle del municipi va fulminar a la responsable de l’àrea d’Urbanisme al·legant que ja no tenia la seva confiança i, com a part de l’efecte dominó, l’escissió va propiciar el posterior trencament de l’acord de govern entre els comuns i Esquerra Republicana, que s’ha quedat governant en minoria (5 regidors).

L’acte, presidit per Aladern, va comptar amb un centenar d’assistents, entre ells regidors d’altres partits de l’oposició, o responsables veïnals com els veïns de Valldolig o la plaça Mas Cremat. Els assistents van agrair el compromís de la regidora que, alhora, es va fer el seu particular bany d’elogis per part del públic que, en més d’una ocasió va lamentar la seva destitució. «Ens sap greu que t’hagi passat això», va manifestar un dels assistents.

En el marc de la trobada, Aladern va fer un repàs als projectes que va dirigir a l’àrea d’Urbanisme. El primer dels punts va ser l’habitatge social i l’acord amb l’Incasòl, que va permetre un acord de 9 milions d’euros per construir diversos habitatges a un preu de lloguer més assequible. Aladern, que va presidir l’acte acompanyada del líder de la formació morada a comarques gironines, Joan Salmeron, va recordar també projectes que ha coordinat en el marc dels tres anys com a membre de l’equip de govern, com per exemple, el projecte del tanatori: «Tenia previst fer una reunió amb l’oposició i se’m va presentar el promotor del tanatori i ens va demanar al departament quines serien les equipacions per posar-hi un tanatori. El tanatori actual està obsolet i és evident que és una necessitat fer-ne un de nou. La ubicació que proposava era davant l’hospital comarcal, al polígon que no està urbanitzat i calia soterrar una línia d’alta tensió, entre d’altres. Aleshores se li van proporcionar quatre o cinc ubicacions més», va exposar la regidora, que va afegir que «crec que hi ha hagut una mica de manipulació perquè a l’escola se’ls hi va dir que hi volien posar un crematori, quan el projecte només va contemplar un tanatori».

Els informes confidencials

Per acabar, la regidora va explicar el contingut dels tres informes fets pel secretari de l’Ajuntament que va demanar l’alcalde per justificar la seva sortida. Aladern va apuntar que la maniobra d’Esquerra respon a una mesura electoralista i sobre les presumptes acusacions va afegir que «li agraeixo perquè ho portaré de per vida. Vull que tasti les conseqüències de difamar una persona. Va dir que faria tres informes i aquests tres informes els tenim aquí i no sóc culpable de res».

La regidora va assegurar que «això no ho perdono», en al·lusió a les acusacions versades sobre ella. Aladern va insistir, en ser interpel·lada sobre aquesta maniobra que «actuaré fins a les últimes conseqüències que pugui».

Pel que fa als tres informes, els quals es van explicar per sobre, Aladern va exposar que un d’ells tracta sobre un error de forma d’una signatura que va fer sobre una empresa de la qual és sòcia i que posteriorment va esmenar. Un segon informe que versa sobre el permís d’una obra per continuar treballant durant l’excepcionalitat d’estiu i, finalment, un tercer informe que tracta d’una infracció urbanística menor i que implica a una tercera persona de la qual no n’ha transcendit el nom. Aquesta tarda (19 hores) hi haurà el primer ple amb el nou govern.