La Guàrdia Civil ha detingut una dona que tenia set canons i altres armes de guerra a casa seva a Maçanet de la Selva.

Aquesta té 60 anys i està acusada d'un delicte de dipòsit d'armes de guerra i tinença il·lícita d'armes.

I és que tenia exposat part de l'armament al jardí de casa seva i estava format per peces d'artilleria i armes. Ara l'Exèrcit haurà de determinar si les armes de tipus més històric i algun dels canons més moderns podien haver-se utilitzat i d'on procedeixen.

L'operació policial, anomenada Navarone per la pel·lícula "Canons de Navarone" dels anys 60, va començar quan els agents del Servei d'Informació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona van saber que podia haver-hi peces d'artilleria de l'Exèrcit en una finca de Maçanet. Aquests van començar una investigació per esbrinar la procedència i l'estat de conservació d'aquestes peces i després de les indagacions, van identificar la propietària.

També van sol·licitar al jutge la corresponent d'entrada i registre per determinar l'estat en què es trobaven aquestes armes i la possible localització d'altres peces tant a l'habitatge, així com a la resta del conjunt de la propietat.

El dia de la intervenció policial van poder comprovar on es trobaven les armes de guerra. Moltes estaven exposades i van intervenir totes les peces d'artilleria perquè la propietària no va poder documentar-ne ni la possessió, ni l'estat en què es trobaven. Entre l'arsenal, hi ha set canons i altres peces d'artilleria menor.

A més, a l'interior del xalet també van trobar cartutxos, armes d'avantcarga i altres tipus de projectils, que tampoc va poder-ne justificar la procedència ni la seva possessió. Els agents en el mateix domicili també van intervenir una arma detonadora la qual es trobava en situació irregular, la qual aparentava ser una arma de foc real però no comptava amb els marcadors que la distingien.

13 armes en total

En total, la Guàrdia Civil va intervenir 13 armes i així com munició. Els investigadors sospiten que algunes de les peces confiscades podrien ser destinades al tràfic il·legal d'armes.

Davant de tots els fets, van detenir la dona de 60 anys, que és la propietària de la casa per ser la presumpta autora d'un delicte de dipòsit d'armes de guerra i per tinença il·lícita d'armes.

Amb l'arrest, la Guàrdia Civil dona per conclosa la denominada Operació Navarone que ha dirigit el jutjat d'instrucció número 3 de Santa Coloma de Farners.