L‘Ajuntament de Blanes va celebrar ahir una sessió plenària que va evidenciar, més que mai, la tensió vigent entre oposició i govern d’ençà que l’alcalde, Àngel Canosa (ERC), va destituir la regidora d’Urbanisme, Rosa Aladern (Blanes En Comú - Podem), dinamitant l’acord de govern entre ambdues formacions. Tan sols 24 hores després que Aladern presidís un acte per donar explicacions i justificar la seva tasca com a responsable de l’àrea d’Urbanisme, la sala de plens de l’Ajuntament blanenc es va emplenar per presenciar la nova divisió de seients a l’hemicicle, amb els 5 regidors republicans al govern en solitari. En el marc del ple va transcendir que l’alcalde, Àngel Canosa, ha portat els tres informes sobre la regidora Aladern a Fiscalia. El batlle, fins i tot interpel·lat pel públic que demanava conèixer el contingut sobre els informes, va obviar parlar-ne emparant-se en «el deure de confidencialitat del ROM».

Durant la sessió, els edils dels comuns va fer palès el seu malestar amb l’equip de govern i els comentaris d’al·lusió a la destitució de la regidora no es van fer esperar. El portaveu de la formació morada, Jordi Urgell, va reiterar, amb to irònic, que moltes de les propostes fetes havien comptat amb la seva feina: «A partir d’ara hauré de fer servir la frase de... que no t’enganyin, que això ho han fet els comuns». Urgell va posar el dit a la llaga i va titllar el trencament de govern com una «pràctica habitual» de governs d’Esquerra Republicana: «És una tradició això de no arribar a finals de govern quan un pacta amb Esquerra. L’u d’agost el senyor alcalde decideix treure les competències a la regidora Rosa Aladern. Sense cap informe ni cap contemplació i obre un torn per parlar amb l’oposició sense cap informe i sense proves que justifiquin la seva destitució. Hem demanat per activa i per passiva que hauria de demanar disculpes. Però en comptes d’això ha anat a fiscalia. Hi va com a alcalde o com a individu?», va interpel·lar Urgell al batlle. Canosa, per la seva banda, va obviar la interpel·lació i va recordar que «dos mesos abans el propi soci de govern, davant una de les reunions, es va debatre que si s’arribava a aquest punt es trobaria una solució per evitar el trencament». Urgell va insistir en l’ordre dels factors que van propiciar el trencament: «Vostè primer va llançar les acusacions i després va demanar els informes. I això és important». El regidor dels comuns també va acusar els republicans d’utilitzar el servei de premsa institucional amb interessos «partidistes»: «Ens avergonyeix que s’utilitzi la premsa de l’Ajuntament per fer una comunicació institucional. També ens avergonyeix que es faci una nota de premsa dient res però deixant entreveure. Agrairíem que deixeu d’usar la premsa institucional a favor vostre», va declarar Urgell.

El batlle reconeix la necessitat de fer un tanatori al municipi i apunta que «se n'haurà de parlar»

El públic també va recriminar a l’equip de govern que no hagi comunicat públicament les acusacions que han impulsat la destitució de l’exregidora d’Urbanisme. «Els ciutadans tenen dret a saber exactament què passa. Perquè està molt bé això de tirar merda i engegar el ventilador. Però volem saber quin dia tindrem accés a aquests documents reservats dels quals te n’estàs aprofitant. Cada vegada que parles, tires merda. Ull, que la merda a vegades torna», va apuntar l’exregidor Joan Salmeron, des del públic.

El projecte del tanatori

Un altre dels punts polèmics que es va posar sobre la taula va ser el projecte del tanatori. Els comuns van demanar al govern d’ERC que expliquès en quin punt es troba el projecte. Per la seva banda, Canosa va reconèixer la necessitat d’incorporar un tanatori que ampliï i millori els serveis de l’actual: «És cert que es va aprovar una moció per parlar del tanatori i se n’haurà de parlar».