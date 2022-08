Una plaga de xinxes de la colza ha envaït la zona nord-est de Santa Coloma Residencial, segons va informar l’Ajuntament del municipi ahir en un comunicat. Concretament, la plaga afecta els carrers Pintor Fortuny i Pintor Casas, que queden entre uns camps i el riu de Bagastrà. Des del consistori assenyalen que se n’està fent un seguiment i que s’ha fet saber als veïns afectats.

Les xinxes de la colza són uns petits insectes que s’alimenten de la saba de la planta de la colza. No fan més de mig centímetre de llargada i surten de la planta un cop ha estat segada. Aquest any, amb les altes temperatures, han emigrat cap a zones fora dels camps, com poden ser masos i cases particulars.

No pica ni suposa cap risc per a la salut per a les persones ni els animals, però sí que pot fer mal aspecte perquè se n’agrupen molts i es veuen taques negres a les superfícies on es mouen.