L’Ajuntament de Lloret afirma que no és legal posar mòduls prefabricats per als paradistes del Mercat Municipal per quan comencin les obres de l’equipament i aquest no pugui utilitzar-se. Així ho va detallar ahir la regidora de Comerç, Lara Torres, en declaracions a Nova Ràdio Lloret. La proposta, feta pels Comuns, volia posar solució als mesos en què el mercat no estigui operatiu, però des del consistori assenyalen que no és possible. La regidora va explicar que als actuals paradistes fa temps que se’ls va esgotar la concessió, i que no és possible dotar-los de mòduls prefabricats perquè «no tenen títol». De fet, va detallar que és una mesura que s’havien plantejat també des del consistori, però que els serveis jurídics van desestimar per aquest mateix motiu. Tot i això, va afirmar que no volen que se sentin desemparats i que treballen amb ells perquè puguin trobar una alternativa per marxar en bloc mentre durin les obres.