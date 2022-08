Només centrant-nos en la nostra comarca, la Selva, aquesta setmana hi hauria molts fets rellevants que casarien la paraula teatre i la paraula política. La primera que em ve al cap és l’èxit de la companyia El Mirall (la meva companyia!) al Teatre Municipal de Girona amb motiu de la inauguració del FITAG 2022. No seria però gens ètic ni assenyat que aprofités aquest espai per fer-nos autobombo. Com tampoc em sembla el moment per parlar, abastament, d’algunes experiències agredolces que ha propiciat el festival gironí a algunes companyies «locals». En tot cas i com a resultat d’una decisió política, a partir de la propera edició, la direcció del FITAG passarà a unes altres mans. Confiem que els nombrosos grups selvatans (Arbúcies, Maçanet, Lloret, Blanes...) que enguany o en altres edicions hi hem mostrat els nostres treballs, hi puguem seguir col·laborant, participant i gaudint en condicions similars a les de les companyies «forasteres».

També aquesta setmana, el Teatre de Blanes ha estat protagonista. Ha acollit l’acte explicatiu de la regidora d’Urbanisme del municipi (bé, ara ja exregidora d’Urbanisme) a propòsit de la pèrdua de confiança per part de l’alcalde de Blanes i del trencament del pacte de govern (ERC- En Comú Podem) que se n’ha derivat. Gairebé un mes després que la notícia fos de domini públic, ni jo ni la ciutadania no sabem encara ben bé quins han estat els fets que des d’alcaldia es varen definir com «actuacions que podrien constituir presumptes irregularitats» (?). El resultat de tot plegat, com ja avançava en un article anterior, és un govern municipal en absoluta minoria - 5 regidors- i una oposició que encabeix fins a 16 regidors. Vaja, el que un poble tan complex i històricament desafortunat (almenys en com es gestionen alguns aspectes del seu dia a dia i en com s’impulsen i endeguen estratègies de futur) necessita!

A l’acte del teatre de Blanes, la regidora Rosa Aladern va donar els seus punts de vista i els del seu partit. Va fer explícit que per a ells la seva recusació no era sinó «una mala excusa per dinamitar el pacte de govern en vers d’un suposat posicionament preelectoral favorable a ERC i per poder recollir suposats rèdits, també electorals, dels projectes i les obres endegades pels dos grups col·ligats abans del trencament».

En el torn de preguntes que es va obrir entre els gairebé dos-cents blanencs que es varen aplegar al teatre, al final de l’acte de la sra. Aladern, varen intervenir alguns companys seus de consistori que a més de suport moral li donaven la benvinguda al nombrós grup d’opositors (?) i la convidaven a seguir treballant des d’allà.

Setze opositors per cinc governants. Una paradoxa que no entenc! I que, penso, no és ni el que Blanes ni els blanencs necessiten i mereixen. Encara que sigui només durant els nou o deu mesos que resten fins a les properes eleccions.