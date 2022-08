Sant Hilari Sacalm va celebrar el dissabte la tradicional baixada de carretons, després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia. La festa, que s’emmarca dins els actes de la festa major, és la baixada de carretons més antiga de Catalunya i enguany va celebrar la seva 39a edició. L’acte va començar a les tres de la tarda, quan els participants van començar a portar els carretons, fabricats per ells mateixos, a la plaça de Cal Ros i al carrer Dr. Morales. Amb l’ambientació de la Principal de Cassà, a dos quarts de sis de la tarda es va donar el tret de sortida als carretons participants des del Pla de les Arenes. Carretons de tres rodes, de quatre, amb remolc o sense, amb tres ocupants a bord o fins i tot amb algun de més de deu persones a bord van fer la tradicional baixada. Tot i que es fa en altres poblacions, aquesta és la més antiga a Catalunya.Un públic nombrós es va aplegar al voltant del circuit per veure desfilar els carretons, creats amb imaginació i molta gràcia per part dels participants.