El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Lloret de Mar reclama la convocatòria d’un ple monogràfic sobre l’estat del municipi, ja que l’any passat ho van aconseguir aprovar perquè se celebri amb caràcter anual entre setembre i desembre. El 2021 va fer-se abans de Nadal i el mateix dia també es va convocar un ple ordinari. El regidor liberal, Miguel Ángel González, manifesta que va fer-se expressament per tal «d’evitar que la ciutadania percebi l’estat en el qual es troba Lloret, que és molt millorable». A més, González assenyala que Lloret continua «deixada, amb prostitució als carrers, venda de drogues, molt de soroll al centre i cada vegada més queixes veïnals amb problemes de mobilitat i d’aparcament».

Atribueixen el «deteriorament» de la imatge del municipi al govern actual, «per la seva incapacitat i falta de previsió», fa palès el regidor.

Des de l’Ajuntament van convocar un ple per decidir que no se celebraria el del mes d’agost i Ciutadans considera que és una mostra més i que no és manera de funcionar. «Fins a aquest nivell de paroxisme i ineficàcia hem arribat, i és lògic que vulguem un ple monogràfic sobre l’estat de Lloret, perquè hi ha molta feina per fer i molt poca voluntat per part del govern municipal», declara el regidor, i afegeix: «Falta visió de futur i manca interès per arreglar la ciutat», diu.