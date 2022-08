Un incendi en un pis de Blanes va deixar una habitació totalment cremada. La resta de l'habitatge també va patir algunes afectacions i això ha provocat que els inquilins hagin passat la nit a casa d'uns familiars. No es van haver de lamentar ferits, ja que en el moment dels fets, el pis era buit.

Els fets es remunten cap a dos quarts de set de la tarda quan la Policia Local de Blanes va rebre l'avís que s'havia declarat un foc en l’habitació d’un edifici situat al carrer de Ramon Llull del barri de Ca la Guidó. Paral·lelament, des del telèfon d’emergències 112 es va comunicar sobre la trucada d’una veïna de l’immoble afectat que va alertar sobre la propagació del foc a casa seva, situada a l’edifici del costat.

Sis dotacions dels Bombers, Policia Local, Protecció Civil, Mossos d’Esquadra i SEM es van dirigir a lloc.

A conseqüència del foc, l’habitació on es va iniciar va quedar molt malmesa, afectant la resta del pis, encara que no de manera estructural, segons informa l'ajuntament de Blanes.

Segons els Bombers, va cremar totalment l'habitació. A més, van revisar les escales del bloc afectat i dels més propers per mirar que no hi hagués més afectacions.

Finalment, cap a tres quarts de vuit del vespre, l’operatiu va es va donar per acabat.