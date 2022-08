Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos responsables d'una plantació de marihuana de prop de 1.000 plantes de marihuana oculta en una àrea de difícil accés al pantà de Susqueda.

Efectius del GEI van participar en el dispositiu per arribar a la zona amb seguretat. Per arribar al cultiu s'havia de caminar més d'una hora des del punt on es deixen els cotxes.

Els dos arrestats van ser sorpresos a les tendes des d'on vigilaven el cultiu. Es tracta de dos homes de 23 i 25 anys i a qui acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Tot el cas arrenca quan a principis del mes de juny, els Mossos van tenir coneixement de l'existència d'una plantació de marihuana situada en una zona boscosa de difícil accés en el Torrent Major, a la zona del Pantà de Susqueda, en terme de Sant Hilari Sacalm.

Dificultar la troballa

Durant les indagacions, els investigadors van constatar que els autors dels fets havien tallat els arbres i el sotabosc, i havien col·locat els troncs al perímetre dels camps per utilitzar-los com a mur vegetal per dificultar la visió i l'accés al cultiu de droga.

Els traficants aprofitaven la dificultat per accedir a la zona i plantaven la marihuana a les feixes del pendent de la muntanya que baixa al pantà. Aquesta circumstància els hi permetia poder fer més d'una collita a l'any.

La investigació va concloure amb un operatiu policial que es va dur a terme el matí del dia 25 d'agost en què hi van participar agents del Grup Especial d'Intervenció, de la Unitat d'Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Santa Coloma de Farners i efectius del Cos d'Agents Rurals.

Els agents del GEI van ser els primers a inspeccionar la zona donada, segons la policia, per la complexa orografia del terreny, que impedia accedir amb vehicles motoritzats i obligava a realitzar l'aproximació al cultiu a peu, a més d'una hora de camí de l'estacionament dels vehicles, superant zones de gran desnivell.

En tendes

Durant el dispositiu policial els policies van intervenir 962 plantes de marihuana i van detenir els dos homes que s'encarregaven del cultiu de les plantes. Els dos arrestats van ser sorpresos al costat de dues tendes de campanya i a les que s'hi arribava per un corriol amagat. A més a més, es va localitzar a la rodalia un aixopluc amb cuina de gas, menjar, roba i moltes deixalles.

També hi havia tot el material necessari per al cultiu, com ara eines de treball, fertilitzants o safates de plàstic. Segons la policia destaca l'existència de diverses piscines de rec d'on obtenien l'aigua per regar les plantes mitjançant bombes extractores que funcionaven amb un generador de corrent.

Els detinguts van passar a disposició el passat dia 27 d'agost davant del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

No és la primera vegada que els Mossos d'Esquadra troben una gran plantació de marihuana a Suqueda, l'any passat van detenir quatre persones i van comissar 7.800 plantes de marihuana comissades en una altra operació.