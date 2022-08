Diverses organitzacions per a la defensa dels animals han convocat una manifestació amb dinosaures dissabte que ve a les festes dels correbous de Vidreres (Gironès), amb l'objectiu de denunciar el maltractament animal i vetllar pel dret dels animals. Segons ha informat l'organització AnimaNaturalis, l'última vegada que es van fer les festes dels correbous a Vidreres l'any 2019 un toro va saltar a les graderies de la plaça i va ferir 20 persones fins a ser abatut a trets per la policia. Per eliminar aquesta festivitat, un centenar de persones recorreran els carrers del poble i portaran 'dinosaures' amb pancartes amb el lema 'els correbous són prehistòrics'.

La manifestació ha estat convocada per diverses entitats que advoquen pel dret dels animals, com l'entitat de Vidreres AVDA (Agrupació de Vidreres per a la Defensa Animal i Ambiental), AnimaNaturalis, l'Associació de Voluntaris per a la Defensa dels Animals (AVDA), Fundació Fauna, Lex Ànima, Fondation Franz Weber, Allibera! i Tots Som Poble. També hi participen les entitats que conformen la plataforma de Prou Correbous, que ha registrat una proposició de llei en el Parlament perquè es prohibeixin algunes de les modalitats de correbous permeses a Catalunya.

«Municipis gironins com Olot, Roses o Torroella de Montgrí fa anys que van fer el pas d'eliminar els correbous de les seves festes i no ha passat res i ningú els troba a faltar», ha assenyalat la presidenta d'AVDA i membre de la plataforma Prou Correbous, Meritxell Arias. «El desinterès per aquest espectacle de sang és palpable en la societat, i la gent a qui li repugnen les tradicions cruels amb els animals només va en augment», ha afegit Arias.