Les meduses de Lloret de Mar no són urticants, segons va assenyalar el coordinador de Proactiva a la ciutat, Joel da Silva, a declaracions a Nova Ràdio Lloret. Amb les constants onades de calor, la temperatura de l’aigua ha augmentat i això ha propiciat que incrementessin la seva presència a la platja de Lloret. Da Silva va afirmar que la majoria d’elles pertanyen a una espècie que no genera urticària i va demanar que els banyistes no les traguessin de l’aigua, ja que són uns animals molt beneficiosos per l’ecosistema marí. Es tracta de la medusa Cotylorhiza, coneguda com a medusa ou ferrat, i és «inofensiva», va declarar. «Compleix un paper fonamental d’aliment per a peixos i oxigenació de l’aigua, no causa problemes», va dir.

D’altra banda, també va recordar que abans d’entrar a la platja cal mirar la bandera per banyar-se de manera segura i seguir les indicacions dels socorristes, i que si en els darrers dies s’esperen tempestes, cal respectar els avisos, «perquè el canvi climàtic s’ha notat moltíssim». Pel que fa als banyistes, va fer una crida al respecte per la platja. «Animo als que vinguin a la platja que la respectin i tinguin cura del medi natural, demano civisme i tolerància», va assenyalar.