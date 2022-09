La Plataforma No a la MAT Selva ha organitzat aquest dissabte a la nit una encesa de fluorescents sota la línia elèctrica d'alta tensió de Juià-La Roca, al seu pas per Riudarenes (Selva). Una cinquantena de persones s'hi ha congregat per protestar contra el que consideren un "silenci opac" del Ministeri a les demandes del territori. I és que l'organisme manté la planificació de construir el 2024 una línia de 17 quilòmetres i una subestació elèctrica de molt alta tensió (400kV) al municipi, malgrat que la Diputació de Girona, el Parlament, la Generalitat i el Congrés dels Diputats han aprovat la seva derogació. El portaveu de No a la MAT Selva, Xavi Amat, ha afirmat que "els estudis conclouen que ni el ramal ni la subestació són necessaris".

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona i els ajuntaments afectats, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, van fer arribar a principis d'any al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic una proposta amb una alternativa a la construcció d'aquestes dues infraestructures projectades fa quinze anys. També van sol·licitar una reunió amb la ministra, Teresa Ribera. No a la MAT Selva denuncia que encara no han rebut resposta. "Ara mateix la ministra té la millor proposta que podria tenir sobre la taula: una proposta participada, consensuada per tot el territori, més respectuosa amb l’entorn, més econòmica i que millora substancialment el projecte planificat del qual tothom en demana la derogació", assegura el portaveu, que afegeix que la proposta s'avala en estudis que demostren que les infraestructures previstes han quedat "obsoletes". Per això, des de la plataforma proposen assumir la proposta de CILMA que demana aprofitar infraestructures existents. Una de les necessitats al·legades per construir el nou ramal és millorar l'alimentació del tren d'alta velocitat. El territori suggereix, per exemple, resoldre-ho consolidant la subestació de Bescanó (que fa anys que alimenta el tren) i soterrant un cable de 25kV des de la subestació Sant Julià de Ramis, que és a dos quilòmetres del traçat. També es volia reforçar el subministrament de la Costa Brava Sud, però la plataforma al·lega que la dessalinitzadora de Blanes "ja no precisa connectar-se a aquesta xarxa" i que "està previst augmentar la potència de la línia Vic-Sant Celoni, que reforçarà el transport a la zona". Fluorescents encesos pel camp electromagnètic L’acció d'aquest dissabte ha consistit a exposar sota la línia elèctrica tubs fluorescents i aprofitar el potent camp magnètic que genera per encendre’ls, sense la necessitat d’estar connectats a la xarxa. "S’ha volgut fer visible el camp electromagnètic que tenen aquestes infraestructures elèctriques i que, de manera molt silenciosa, provoquen una afectació directa a la salut de les persones i dels éssers que hi viuen causant malalties i símptomes greus".