Vidreres recupera els correbous entre protestes per l’abolició

Vidreres va celebrar una nova edició dels correbous, la primera després després del referèndum celebrat l’any passat que va decidir mantenir aquesta celebració a la població, i la primera també després dels dos anys de pandèmia. La plaça de braus que es construeix per l’ocasió ahir a la tarda es va omplir de gom a gom d’aficionats a aquesta pràctica i de vidrerencs que no es van voler perdre aquest acte ja tradicional de la Festa Major.

En aquest edició els organitzadors van reforçar les mesures de seguretat al recinte per evitar que hi pogués haver algun incident. El 2019 es va produir un accident amb ferits quan un toro va aconseguir saltar les tanques de la plaça de bous, que separen l’arena de les graderies i va ferir 19 espectadors, abans de ser abatut a trets.

Els correbous ahir es van celebrat sense incidents i avui, és el torn de «l’encierro» que com en els SanFermines es celebra de bon matí pels carrers de la població. També se’n fa un «d’infantil» però aquest amb inflables a la zona de l’antic escorxador del municipi.

La nova edició dels correbous celebrada ahir no va estalviar-se la polèmica. Al matí una cinquantena de persones es van congregar a la plaça de l’Església de Vidreres per protestar contra la celebració dels correbous. La directora d’AnimaNaturalis i coordinadora de la plataforma Prou Correbous, Aïda Gascón, va explicar que volen aconseguir que el Parlament de Catalunya prohibeixi aquestes pràctiques i conscienciar la ciutadania perquè «busqui formes de divertir-se que excloguin el maltractament animal».

Marxa de dinosaures

En senyal de protesta, a Vidreres van recórrer el camí que fan els animals. Alguns es van disfressar de dinosaures i van lluir pancartes amb el lema «Els correbous són prehistòrics». Amb les disfresses d’alguns participants, l’organització va voler «demostrar que els correbous són un acte de la prehistòria. «De la mateixa manera que no té sentit que hi hagi dinosaures corrent pels carrers del poble durant les festes, tampoc té cap sentit que hi facin córrer vaquetes o bous», va detallar la coordinadora de la plataforma Prou Correbous.

Després de la lectura del manifest, la cinquantena de participants es van desplaçar corrent fins al tancat on ahir a la tarda es va fer el correbous i van fer el recorregut que fan quan els alliberen pel carrer. Gascón va reclamar «posar-se a la pell dels animals, que estan obligats a córrer» i «buscar altres formes de divertir-se, sense necessitat de fer patir els animals».

En aquesta línia, la coordinadora va assegurar estar convençuda que «ningú té intenció de fer-los patir» però va recordar què passa: «pateixen estrès i moltes vegades es moren per esgotament, atacs de cor o perquè es donen cops amb les parets o les barreres» i va afegir que «el maltractament animal ja no hauria de tenir cabuda a les festes» i que a la festa de Vidreres hi ha prou ofertaper prescindir dels correbous. Per això espera que «sigui l’últim any que es fan correbous» al municipi.