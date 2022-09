Un accident de trànsit a Hostalric provoca cues quilomètriques a l'AP-7.

Dos cotxes han xocat per motius que es desconeixen quan circulaven en sentit sud per aquesta via ràpida. Un dels vehicles ha acabat enfilat a la mitjana.

L'accident ha estat poc abans de les dotze del migdia, a l'altura del quilòmetre 95 i en sentit sud.

Arran dels fets, s'han desplaçat a lloc els Mossos de Trànsit i el SEM -que entre altres hi ha desplaçat l'helicòpter medicalitzat-.

En els dos vehicles, segons les primeres informacions, en total quatre persones.

D'aquestes, n'hi hauria dues de ferides però de moment se'n desconeix la gravetat, segons el Servei Català de Trànsit.

Arran del succés hi ha només un carril de l'autopista obert i això genera retencions quilomètriques, que segons Trànsit, arriben a ser de 4,5 quilòmetres de longitud.