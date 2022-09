Anglès posarà una càmera als contenidors de la zona esportiva

L’Ajuntament d’Anglès posarà una càmera de videovigilància als contenidors de deixalles que se situen entre la zona esportiva i el carrer de les fàbriques per evitar que es deixin les escombraries fora de l’abocador. Des de fa més d’un any, la brossa s’acumula a fora del contenidor ocupant la vorera, fet que dificulta la circulació dels vianants i, alhora, embrut la imatge de la ciutat.

Veïns de la zona s’han queixat de la situació i l’alcalde, Jordi Pibernat, assenyala que la millor solució és la instal·lació d’una càmera. Apunta, també, que la situació és causada per veïns de municipis contigus -Amer, la Cellera i Bescanó- que ja compten amb el Porta a Porta i opten per tirar les deixalles a Anglès, per no haver de fer una tria dia rere dia. «Des que fan el Porta a Porta, els veïns de pobles del voltant venen a fer turisme d’escombraries i nosaltres recollim el triple de deixalles que fa un any», manifesta. La recollida de les escombraries, ara, l’han de fer més sovint i això també suposa un cost econòmic alt. Serà a finals de setembre quan s’instal·larà aquesta càmera, al mateix moment que se n’instal·lin diverses més al municipi.