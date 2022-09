Segur que hi deu haver algun manual, estudi, informe, etcètera, que relaciona el fet d’executar obres o reformes als carrers, places i jardins dels municipis amb la millora de les expectatives de vot de les formacions que els governen. Si no existís, no seria entenedor que moltes d’aquestes obres es posposin i es concentrin en els darrers mesos de les legislatures. No és un fet puntual, sinó més aviat generalitzat. I convida a pensar que alguna cosa hi deu haver de veritat. La pregunta que es fa sovint la ciutadania és, però, perquè algunes d’aquestes obres no es feien durant el primer o el segon any de mandat.

Un altre fet constatable i absolutament raonable és que els pobles amb una marcada afluència de turistes i visitants aturin, prohibeixin, evitin fer obres durant els mesos d’estiu. A menys que siguin essencialment necessàries o fruit de l’aparició d’algun imprevist que posi en perill la seguretat del trànsit i/o dels vianants. Sembla que, pel que fa a Blanes, darrere el «culebrot» del trencament del pacte de govern, hi podria haver, també, discrepàncies de criteri sobre l’aturada o no d’unes obres privades al Passeig de Mar. Continuarem esperant noves informacions que puguin arribar al voltant de tot plegat per conèixer l’entrellat. Als barris i carrers poc cèntrics i/o transitats, malgrat que estiguem en plena temporada turística, els problemes que genera l’inici d’unes obres, tenen una repercussió menor. I cal aprofitar els mesos amb més llum natural i bonança climàtica per portar-les a termini amb diligència. El concepte de bonança, com m’imagino sabeu la majoria dels meus amables lectors, és ben relatiu. Fa uns anys, sense discussió, la bonança eren uns quants dies seguits de sol, calor i absència de pluges. Aquests darrers mesos la bonança passaria, sens dubte, per una bona tongada de dies fresquets i bones plogudes. On no han tingut ni dies fresquets ni pluja durant tot l’estiu, com a tants indrets del país, ha estat, també, a l’emblemàtic barri de Mas Cremat de Blanes. Un barri on els veïns habitualment busquen les ombres del petit, però harmònic parc municipal del qual disposen (pista esportiva, petit circuit de salut, arbres, bancs, local social...). En aquest parc s’hi varen començar unes obres de millora el mes de juliol i s’hi va barrar l’accés amb unes tanques per qüestions de seguretat. Tot absolutament normal i raonable. El que no s’expliquen els veïns, i així m’ho van transmetre, és que les obres hagin estat aturades gairebé tot el mes d’agost (?). Vacances, manca de materials, problemes de l’empresa concessionària... són les hipòtesis que manegen i que em van fer palès. També que, en aquest estiu tan càlid que hem patit, molts avis, joves i nens no han pogut accedir-hi i gaudir de l’agradable fresca que els matins i a l’horabaixa proporcionen els arbres i la vegetació del parc. Que tardor i hivern siguin també benignes, almenys pel que fa a l’allau d’obres públiques que esperen als veïns de tants i tants municipis. En altres aspectes ja sabem que seran dures. I, també, que els responsables municipals aconsegueixin trobar l’equilibri entre la necessitat i la diligència de la seva realització i les necessitats del dia a dia dels ciutadans.