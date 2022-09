Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres a Lloret de Mar a quatre homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

La investigació es va iniciar a finals del mes de juny, quan els agents de l'Àrea Central de Mitjans Aeris va avisar als Mossos de l'existència de tres plantacions de marihuana situades en una zona boscosa de difícil accés propera a la urbanització Montlloret, al municipi selvatà.

La matinada del dijous 1 de setembre es va dur a terme un operatiu policial on van participar agents del Grup Especial d'Intervenció per assegurar la zona i localitzar els responsables del clutiu, el grup Regional de Recursos Operatius per assegurar el perímetre, agents de la Unitat d’Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Blanes i Lloret de Mar, agents del Cos Nacional de Policia de Lloret, efectius del Cos d’Agents Rurals i personal d’agrupacions de defensa forestal (ADF) que van ajudar en la destrucció de les plantes.

Durant el dispositiu es van localitzar i detenir els quatre homes, d'entre 19 i 29 anys, responsables del cultiu: tres plantacions amb un total de 2.141 plantes de marihuana i gairebé 15 quilos de cabdells secs preparats per la seva venda i distribució.

Els detinguts van passar a disposició el passat dia 2 de setembre davant del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes qui va decretar presó provisional per un d’ells i llibertat amb càrrecs per la resta.