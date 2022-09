L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat per abusar d'una menor de 10 anys de forma continuada a Blanes i d'abusar també d'una germana de la víctima, major d'edat.

L'acusat vivia en un dúplex juntament amb la seva parella i tres dels seus fills, entre les quals la víctima menor d'edat. Segons va relatar la menor, els abusos van iniciar-se el desembre de 2020, i tenien lloc quan quan ella era dins la seva habitació, que compartia amb els seus germans. En una ocasió la seva mare va estar a punt d'enganxar-lo, va dir, i fins al cap d'unes setmanes no va tornar a abusar d'ella.

Llavors, la matinada del 27 de març de 2021, l'acusat hauria entrat a l'habitació dels fills, on també hi havia la filla gran, que aquell dia s'havia quedat a dormir al domicili. En aquesta ocasió, va començar a abusar de la germana gran, però aquesta va aconseguir fer-lo fora després del segon intent a puntades de peu. L'endemà li va explicar a la seva tia, i llavors la filla petita va acabar explicant que també havia patit abusos.

Durant el judici, la víctima menor d'edat no ha declarat, i utilitzaran el relat que va prestar durant la instrucció com a prova preconstituïda.

L'acusat, per la seva banda, ha negat haver perpetrat els abusos, i ha dit que sempre s'havia fet càrrec dels fills de la seva parella.

La fiscalia l'acusa d'un delicte continuat d'abús sexual a menor d'edat i un altre delicte d'abús sexual, pels quals li demana 22 anys de presó, perquè defensa que l'acusat va arribar a penetrar-les. Però com que les víctimes no han fet referència a aquest extrem durant el judici, ha afegit una qualificació alternativa per abusos sexuals sense penetració, pels quals les penes màximes que li poden demanar a l'acusat són de 3 anys de presó.

El judici ha quedat vist per a sentència.