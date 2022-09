Un accident de trànsit ha deixat un ciclista ferit aquest matí a la C-63 al seu pas per Lloret de Mar.

El sinistre ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit del matí, a l'altura del quilòmetre 2,5 i ha consistit en una col·lisió per encalç entre un ciclista i un cotxe que circulaven per aquesta via, segons el Servei Català de Trànsit.

Arran del succés, s'ha activat el SEM, Mossos de Trànsit i Bombers.

El xoc s'ha produït en sentit Vidreres, cap dels ocupants ha quedat atrapat en els respectius vehicles.

El ciclista és la persona que ha resultat ferida, en aquest cas, de caràcter lleu. Posteriorment, el SEM l'ha evacuat amb ambulància a l'hospital comarcal de Blanes.