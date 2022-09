L'organització de defensa dels animals AnimaNaturalis denunciarà davant la Generalitat el correbous celebrat dissabte passat a Vidreres per incompliment del reglament dels 'correbous', per deixar anar una vaqueta a la plaça sense autorització i per la seva reiterada utilització en menys de 24 hores. Membres de la fundació AnimaNaturalis Internacional van gravar i van documentar diumenge un correbous amb vaquetes a Vidreres a les 08.00 hores, tal com estava programat, concretament de la modalitat de «bous al carrer».

Segons els animalistes, el correbous va acabar dins la plaça de toros portàtil i, una vegada finalitzat l'espectacle, l'organització va anunciar per megafonia que anaven a treure un altre animal, usant com a expressió que era «un petit tast dels correbous de les cinc de la tarda». A continuació van treure a la plaça una nova vaqueta, marró, que no havia participat en el correbous, i als deu minuts van avisar per megafonia des de l'organització: «farem entrar aquest exemplar per descansar, perquè estigui en plenes condicions a partir de les cinc de la tarda en els correbous».

AnimaNaturalis assegura que en l'espectacle de les cinc de la tarda del dia anterior havien tret la mateixa vaqueta de color marró, per la qual cosa «no havien transcorregut 24 hores des del seu últim ús». L’ONG recorda que «organitzar un festeig amb toros sense autorització es considera una infracció molt greu i la multa pot ascendir als 150.000 euros i com a mínim a 60.001 euros, a més de la inhabilitació durant un any per a l'exercici de l'activitat empresarial de ramaderia de toros i d'organització d’espectacles taurins».

Durant el correbous, han assegurat que es van produir diverses caigudes de participants, molts d'ells amb evidents signes d'embriaguesa. «Els organitzadors tenen l’obligació de vetllar per la seguretat dels participants i treure els que manifestament no tinguin les condicions físiques per participar, però és completament impossible que els organitzadors puguin fer aquesta tasca», ha apuntat la Directora d’AnimaNaturalis a Espanya, Aïda Gascón.